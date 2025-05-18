ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor. Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerin odak noktasında ateşkesin sağlanması ve taraflar arasındaki ticari ilişkilerin yeniden yapılandırılması yer alıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump’ın ilk görüşmesi pazartesi günü ABD saatiyle sabah 10.00'da Vladimir Putin ile olacak. Trump, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer” ifadelerini kullandı. Başkan Trump, görüşmenin yalnızca ateşkes değil, aynı zamanda ticaretin geliştirilmesi gibi ikili ilişkileri ilgilendiren konuları da kapsayacağını belirtti.

Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile de temas kuracağını duyurdu. Her iki liderle yapılacak görüşmelerin savaşın sona erdirilmesi yolunda atılmış önemli adımlar arasında yer alacağı vurgulanıyor. Trump ayrıca, süreç boyunca bazı NATO üyesi ülkelerin liderleriyle de telefon diplomasisi yürüteceğini söyledi.

Söz konusu görüşmelerin, özellikle son dönemde bölgede artan çatışmalar ve insani krizin derinleşmesi üzerine planlandığı tahmin ediliyor. Trump’ın barışçıl çözüm çağrısının ardından Washington yönetiminin diplomatik hamlelerini artırması, uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, Trump’ın bu görüşmelerle hem ABD’nin küresel barış sürecindeki rolünü pekiştirmeyi hem de uluslararası arenada daha aktif bir arabulucu konuma gelmeyi hedeflediğini belirtiyor. Görüşmelerin ardından yapılacak açıklamaların, savaşın seyri ve diplomatik çözüm umutları açısından belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

ABD yönetimi, kriz bölgelerinde barışın sağlanması ve insan kayıplarının önlenmesi için tüm diplomatik yolların kullanılacağının altını çizerken, gözler şimdi Trump’ın Putin ve Zelenskiy ile gerçekleştireceği kritik temaslara çevrildi.