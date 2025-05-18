ABD'nin New York kentinde, Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Olay, yerel saatle 20.26 sularında meydana geldi. 277 mürettebatın bulunduğu gemi, seyir halindeyken köprünün yol seviyesindeki güvertesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle geminin direkleri kırılırken, bazı yapısal parçaların da çöktüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Hasar gören gemi kıyıya çekilirken, kısa süreliğine kapatılan Brooklyn Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.