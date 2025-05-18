Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı basın organlarında yer alan ve bakan olmadığı döneme ait bir fotoğraf üzerinden yapılan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, söz konusu haberlerin zorlama olduğunu ve gerçekle bağdaşmadığını ifade etti.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

Şimşek, iddiaların ekonomi programına zarar vermek amacıyla gündeme getirildiğini belirterek kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırdı.