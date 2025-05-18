Türkiye’nin çağdaşlaşma mücadelesinde adını altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Türkan Saylan, sadece tıp alanında değil; eğitim, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında da öncülük eden bir isim olarak hafızalarda yer edindi.

1935 yılında İstanbul’da doğan Saylan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1963 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyerine aynı fakültede devam etti ve 1977 yılında profesör unvanını aldı.

Toplumun en dezavantajlı kesimlerine uzanan eli, bilimin ışığında yürüttüğü kararlı mücadelesi ve eğitime adanmış bir ömür... Prof. Dr. Türkan Saylan, sadece bir hekim değil; Türkiye'nin aydınlık yarınları için mücadele eden bir Cumhuriyet neferiydi.

Yaşamı

Tıp alanındaki çalışmalarıyla, özellikle cüzzamla mücadeledeki başarısıyla uluslararası takdir toplayan Saylan, yaşamını yalnızca hastalıklarla değil, cehaletle, yoksullukla ve eşitsizlikle de savaşarak geçirdi. Onun adı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile özdeşleşti. Binlerce kız çocuğuna eğitim imkânı sağlayan projelerin mimarı olarak, “Kız çocukları okusun” diyenlerin sesi oldu.

Cüzzamla Mücadelede Uluslararası Başarı

1976 yılında lepra (cüzzam) hastalığıyla mücadelesine başlayan Saylan, bu alanda yaptığı çalışmalarla hem Türkiye'de hem de dünyada dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği görevini uzun yıllar gönüllü olarak sürdüren Saylan, Dünya Sağlık Örgütü danışmanlığı ve Uluslararası Lepra Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. 1986 yılında Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü"ne layık görüldü.

Çağdaş Yaşam İçin Mücadele

1989 yılında kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile binlerce kız çocuğunun eğitim hayatına dokunan Saylan, "Haydi Kızlar Okula" ve "Kardelenler" projeleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere umut oldu. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini savunan Saylan, bu alandaki çabalarıyla büyük takdir topladı.

Akademik Başarıları

Akademik hayatı boyunca 400’ün üzerinde bilimsel yayına imza atan Saylan, tıbbi araştırmaları ve toplumsal yazılarıyla da bilim dünyasına katkı sundu. Yurt dışında yayımlanan 50'den fazla makalesi, Türk tıp dünyasının uluslararası tanınırlığını artırdı.



Türkan Saylan, 2009 yılında hayatını kaybetti. Ardında eğitim, sağlık ve insan hakları alanında kurumsallaşmış projeler ve gençlere ilham veren bir yaşam bıraktı. Adını taşıyan Türkan Saylan Vakfı, bugün de onun izinden giderek ihtiyaç sahibi gençlere destek olmaya ve kadınlara yönelik sosyal projeler yürütmeye devam ediyor.