Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu, 26 farklı ülkeden aileden sorumlu bakanları bir araya getirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleştirilecek forumda, aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşecek forum, güçlü bir “aile diplomasisi” mesajı vermeyi amaçlıyor.

Aile odaklı politikalar masaya yatırılacak

“Ailemiz Geleceğimiz” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, toplumsal dayanışmayı artırmak ve uluslararası iyi uygulamaları paylaşmak ön planda olacak. Açılış konuşmasını Bakan Göktaş’ın yapacağı forumda; dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri, demografik değişimler ve kültürel dönüşümler gibi başlıklar ele alınacak.

Etkinlik kapsamında “Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer” temalı sergi, dijital ebru uygulamaları ve girişimcilerin yer alacağı fuar da ziyaretçilere açık olacak. Forum, aile politikalarında uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir platform sunacak.