İstanbul Fatih’te Kennedy Caddesi’nde meydana gelen feci kazada, motosikletiyle seyir halindeyken bir taksiye arkadan çarpan 28 yaşındaki Sinan Delek hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı. Delek’in sosyal medyada tehlikeli sürüş görüntüleri paylaştığı tespit edildi.

Kaza, 15 Mayıs Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Delek yönetimindeki 56 ABB 529 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İmam Akgün’ün kullandığı 34 TIG 91 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Delek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kazanın şiddetiyle çevreye savrulan motosiklet parçaları, otobüs durağında bekleyen E.Y. isimli kadına isabet etti. Bacağından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medyada Tehlikeli Sürüş Görüntüleri Paylaşmış

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Sinan Delek’in sosyal medya hesabında motosikletiyle “tek teker” yaptığı ve saatte 240 kilometre hıza ulaştığı anları paylaştığı belirlendi. Delek’in sosyal medya profiline “Cenaze Hizmetleri ve Mezarlık” yazması ise dikkat çekti.