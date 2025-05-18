Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyona, helikopter, bot ve dron desteği sağlandı.

Diyarbakır’da Uyuşturucuya Geçit Yok

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı polis ekipleri de destek verdi. Ekipler, Dicle Nehri’nin yüksek debisi nedeniyle oluşan adacıklara botlarla ulaşarak, kenevir ekimi yapılan alanlara müdahale etti.

Piyasa Değeri Yaklaşık 2 Milyar TL

31 ayrı noktada gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı ekilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olduğu belirlenen 30 bin kök kenevir tespit edildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, olay yerinde imha edildi.

Su Motorlarıyla Sulamışlar, Çadır Kurmuşlar

Uyuşturucu tacirlerinin, kenevirlerin sulanması için Dicle Nehri’nden su motorlarıyla su çektikleri ve bölgede çadır kurarak kenevirlerin bakımını yaptıkları tespit edildi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Diyarbakır’da uyuşturucuya karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.