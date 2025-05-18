Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025’te meydana gelen Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. Yangında hayatını kaybeden 78 kişinin ölüm nedenleri ve ihmaller zinciri tek tek sıralandı.

78 Can Gitti: Zehirlenme, Yanma ve Atlayarak Ölüm

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 98 sayfalık iddianamede, 78 kişiden:

54’ünün karbonmonoksit gazından zehirlendiği, 20’sinin yanarak, 4’ünün ise pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangında ayrıca 133 kişi yaralanırken, 7 kişinin yüksekten atlama sonucu kemik kırıkları yaşadığı aktarıldı.

Yangının Yayılmasını Hızlandıran Nedenler

Bilirkişi raporuna göre yangın, restoran katındaki LPG hortumlarının erimesiyle daha da büyüdü. Otelde kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, halılar, petrokimyasal ürünler ve yanıcı malzemeler, yangının hızla yayılmasına sebep oldu.

Yangın Alarmı ve Güvenlik Sistemleri İşlevsizdi

İddianamede, yangın anında alarm butonlarının ve siren sistemlerinin eridiği, binada yeterli yangın güvenliği altyapısının bulunmadığı vurgulandı. Yangın merdiveninin binanın dış cephesinde yer almadığı, kaçış kapılarının yangın kapısı niteliği taşımadığı belirtildi.