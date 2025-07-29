Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, top sürme ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanların yüksek tempoda geçtiği gözlemlenirken, takımın fiziksel olarak hazır bir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

MKE Ankaragücü’nün Bolu Kampı Ne Zaman Bitiyor?

Ankaragücü’nün Bolu kampı 8 Ağustos 2025’te sona erecek. Bu süreçte takımın hazırlık maçları oynaması ve kadro yapısını şekillendirmesi bekleniyor.

Yeni sezonda Nesine 2. Lig’de zirve hedefiyle yola çıkan Başkent temsilcisi, taraftarlarına umut veren bir görüntü sergiliyor.