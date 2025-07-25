Mudurnu ilçesinde bağlı Yüzüncüyıl köyü mevkisindeki atıl bir tavuk kümesinde saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi. Alevler, kümesin bitişiğinde bulunan tek katlı atıl eve sonrasında da ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler gönderildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Atıl ev ve kümes ise bütünüyle yandı. Ormanda yangının yeniden yayılmaması için soğutma çalışması devam ediyor..

Hızır İlyas YILDIRIM/ MUDURNU(Bolu), (DHA)-