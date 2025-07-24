Transfer çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirten İrfan Buz, “Şimdiye kadar çok önemli, ciddi ve kaliteli transferler yaptık. Caner Erkin ile başladık, ardından Sadık Çiftpınar, genç oyuncumuz Alaaddin ve Bosna’dan gelen futbolcumuz ile kadromuzu güçlendirdik. Şimdi sırada kanat oyuncumuz var. Aynı zamanda çok iyi bir santrfora ihtiyacımız var. Orta sahaya da takviyelerimiz devam edecek” dedi.

“Lige İddialı Girmek İstiyoruz”

İkinci etap kamp sürecinde olduklarını söyleyen Buz, “Burada iki hazırlık maçı yapacağız. Taktik çalışmalarla sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Geçen sezon taraftarımız arzuladığı başarıyı göremedi, ama bu sezon Süper Lig için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sakaryaspor Taraftarı Her Zaman Yanımızda”

Taraftara olan güvenini yineleyen İrfan Buz, “Sakaryaspor büyük bir camia. Taraftarımız her zaman arkamızda oldu. Bu sezon da bize güç vereceklerine inanıyorum. Süper Lig özlemini dindirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu yarışta en önde olacağız” dedi.