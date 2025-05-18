Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde her hafta pazar günü kurulan hayvan pazarı bu hafta kurbanlık hayvanların satışı için kuruldu.

Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarında haraketlilik başladı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafta sonları kurulan hayvan pazarında bu hafta kurbanlık satışları yoğunlaştı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcıların buluştuğu hayvan pazarında büyükbaş hayvan fiyatları 60 bin lira ile 190 bin lira arası, küçükbaş hayvanlar ise 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Pazarda yoğunluk başlarken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, Mahmut Oğuz'a ait pazarın en büyük hayvanı 750 kilogram olan dana 185 bin liraya alıcısını bekliyor. Kurbanlık almaya gelen Mehmet Ünlü, "Şu an pazarın durumu iyi, alıcısına göre hayvanlar var. Küçükbaş hayvanlar 10 bin lira dan başlayarak 20 bin liraya kadar gidiyor. Büyükbaş hayvanlar ise 80 bin, 90 bin 120 bin ve 150 bin liraya kadar gidiyor" dedi.Kurbanlık satışı yapan Ramazan Yüce ise, "Kurban pazarı satıcılar için iyi ama alacaklar için biraz pahalı. Küçükbaş hayvanlar 15 bin ile 20 bin lira arası ve 23 bin liraya kadarda gidiyor. Küçükbaş hayvan satışlarında haraketlilik son günlerde başlar şimdilik fiyat soruyorlar. Alım- satım yoğunluğu son günler olur" şeklinde konuştu.