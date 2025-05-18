Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sanal POS sistemleri aracılığıyla gelir elde eden ancak bu kazançlarını beyan etmeyen kişi ve işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. 2020-2024 yılları arasında yapılan analizlerde, 4 bin 95 mükellefin yaklaşık 37 milyar TL’lik hasılatı gizlediği tespit edildi.

E-Ticarette Vergi Kaçakçılığı Mercek Altında Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, e-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte sanal POS sistemlerinin kullanımı da arttı. GİB, bu dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde eden kişilerin vergi mükellefiyet durumlarını ve beyanlarını detaylı şekilde analiz etti.

Yapılan incelemelerde; hiç vergi kaydı olmayan, kayıtlı olup beyanname vermeyen ya da eksik beyanda bulunan binlerce kişinin tespiti yapıldı. Bu kapsamda yüksek risk taşıyan mükellefler belirlendi ve vergi kaçakçılığına karşı yasal süreç başlatıldı.

Sektör Sektör İncelendi

Vergi incelemelerinde; tekstil, hazır giyim, bilgisayar sarf malzemeleri, telefon aksesuarları ve yazılım gibi birçok sektörde faaliyet gösteren yüzlerce kişinin gelirlerini gizlediği saptandı. Özellikle 2024 yılında vergi kaydı bulunmayan bir kişinin sanal POS üzerinden 2 bin 284 işlem gerçekleştirdiği ve toplam 67 milyon TL gelir elde ettiği belirlendi.

Gönüllü Uyum Süreci Başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla önce "gönüllü uyum ve izaha davet" mekanizmasını devreye aldı. Bu süreçte mükellefiyeti olmayan veya beyanlarını eksik yapanlar, cezai yaptırım uygulanmadan önce uyarılıyor ve gelirlerini doğru şekilde beyan etmeleri isteniyor.

Beyanlarını düzeltenlere daha az ceza uygulanırken, çağrılara yanıt vermeyenler için vergi incelemesi ve cezai işlem süreci başlatılacak. İlk etapta 561 mükellef gönüllü uyuma davet edildi.

Şimşek: Dijital İz Sürüyoruz, Ceza Kapıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijitalleşen dünyada vergi kaybının önlenmesinde teknolojinin önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Sadece sahada değil, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele ediyoruz. Sanal POS ve dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Önceliğimiz gönüllü uyum ancak buna yanaşmayanlara ceza mekanizmaları uygulanacak.”