Dün gece resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, 7 üniversitenin rektörü değişti. O üniversitelerden biri olan Bartın Üniversitesi'ne yeni rektör olarak, Prof. Dr. Ahmet Akkaya atanırken, önceki rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'un görev süresi sona erdi.

Prof. Dr. Ahmet Akkaya Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Türkçe eğitimi alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Lisans eğitimini 2005 yılında Fırat Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde, ikinci lisansını ise 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2008’de Fırat Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2011 yılında Selçuk Üniversitesi’nden almıştır.

2005-2012 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Akkaya, akademik kariyerine 2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak başlamıştır. 2012’de yardımcı doçent, 2014’te doçent ve 2021’de profesör unvanını almıştır.

Akkaya, Adıyaman Üniversitesi’nde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı, TÖMER Müdürlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Akademik çalışmaları; değerler eğitimi, çocuk edebiyatı, görsel okuryazarlık ve konuşma eğitimi gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Yurt içi ve yurt dışında birçok konferansa katılmış, akademik yayınlar yapmış ve ödüller almıştır.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Prof. Dr. Ahmet Akkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.