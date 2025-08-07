Merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyü yakınlarındaki ormanda dün yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından söndürülen yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi. Hasan Güngör, yangın söndürme ekiplerine, traktörünün arkasına bağlı olan su tankeriyle su taşıdı. Güngör, su taşırken de tankerin sağ arka lastiği patladı. Buna rağmen durmayan Güngör, patlak lastiğiyle 1 kilometre uzaklıktaki ekiplere suyu ulaştırdı. Güngör'ün patlak lastikle ilerlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Yangını duyunca yola çıktığını söyleyen Hasan Güngör, "Yangına su dolu tankerimi getirmek için yola çıktım. Yolun yarısında lastiğin patladığını fark ettim. Zaten lastik getirecek biri de yoktu. Ben de yola o şekilde devam ettim. Lastik patlasın yenisini alabiliriz ama orada orman yanıyor. Birini kurtarabilirsek ne mutlu bize. Sadece bunu düşündüm bunu yaptım" dedi. (DHA)