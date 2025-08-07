Trump, basın mensuplarının yönelttiği “Putin ile yakın zamanda bir görüşme olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek.”

Rusya-Ukrayna Savaşı Gündemde

Toplantıda, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, krizin daha fazla uzamaması gerektiğini belirterek barış çağrısında bulundu. “Savaşın bir an önce sona ermesini istiyorum” ifadelerini kullanan Trump, çözüm için diplomatik temasların sürdüğünü ima etti.

“Putin Daha Önce Hayal Kırıklığı Yarattı”

Trump ayrıca, geçmişte Putin'in bazı tutumlarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını da dile getirdi. Ancak buna rağmen iki liderin yüz yüze görüşmesinin, mevcut küresel gerginliği azaltabileceği değerlendiriliyor.