Bisiklet turu, Şarkışla Kaymakamlık binası önünden başlayarak Gençlik Merkezi’nde sona erdi. Etkinlik, hem sporun teşviki hem de gençlerin milli bayramlara katılımını artırmak amacıyla düzenlendi.

Gençlik Merkezi’nde Resim Sergisi Açıldı

Etkinliğin sonunda, Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 19 Mayıs temalı resim sergisinin açılışı yapıldı. Gençlerin bakış açısıyla hazırlanan eserler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Protokol ve Öğrencilerden Yoğun Katılım

Etkinliğe; Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Kaymakam Öztürk, organizasyonda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, gençlerin milli değerlere sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.