Bartın’ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali’nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilçenin 81. kuruluş yılı vesilesiyle yatırımların devam edeceğini belirtti. Tunç, milletin birliği ve güçlü devlet politikalarıyla “terörsüz bir Türkiye” inşa edeceklerini söyledi.

Bakan Tunç, Filistin’de devam eden zulme değinerek, “İsrail, bir asırdır Filistinlileri yerinden yurdundan ederek soykırım ve insanlık suçları işliyor. Uluslararası kuruluşlar etkisiz, ama er ya da geç bu soykırımcılar hesap verecek” dedi.

“Adaletin ve Hakkaniyetin Yanında Olacağız”

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllardır dünya sisteminin adaletsizliğine işaret ettiğini hatırlatarak, “Bosna soykırımcıları nasıl yargılandıysa, Filistin’de çocukları katledenler de yargılanacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, güçlendikçe uluslararası alanda hakkı ve hukuku daha güçlü savunacağını vurguladı.

“81 İl’e Eşit Hizmet”

Türkiye’nin son 23 yılda 81 vilayetini eserlerle donattıklarını ifade eden Tunç, “Hakkari’den Bartın’a, Şırnak’tan Zonguldak’a kadar havalimanı, üniversite, altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırdık” dedi.

“Birlik Olursak Türkiye’yi Kimse Yıkamaz”

Tunç, Meclis’te kurulan komisyonla terörsüz Türkiye hedefinin takip edileceğini, devletin tüm kurumlarının koordineli çalışacağını söyledi. “Milletimizin açtığı yolda terörsüz Türkiye’yi inşa edeceğiz, Türkiye Yüzyılı’nı çocuklarımıza armağan edeceğiz. Birlik olursak Türk milletini kimse geçemez” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilere ödül verdi, program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Selim Bostancı