Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Haziran 2025 raporu, Türkiye’nin gıda enflasyonunda zirvede olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye’de gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,95 yükseldi. OECD ortalaması ise yüzde 4,6 seviyesinde kaldı.

Listenin ikinci sırasında yüzde 24,8 ile Kolombiya, üçüncü sırasında ise yüzde 21,7 ile Meksika yer aldı. Uzmanlar, Türkiye’deki yüksek oranın başlıca sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki artış, döviz kurlarındaki dalgalanma ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları gösteriyor.