İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 214 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk istismarı ve hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerden 99’u tutuklanırken, 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Baskınlarda kripto cüzdanlar, altın, nakit para ve dijital materyallerin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL değerinde araç ve konutlara el konuldu.

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi Yakaladık”



44 ilde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/lxzuZ62a78 Termometreler 40 Dereceyi Aştı İçeriği Görüntüle August 10, 2025