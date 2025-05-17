Sivas'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında oyunun sergileneceği tren Sivas Garı'na geldi.

Burada trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyunu oynandı.

Raylar üzerindeki sahnede ücretsiz olarak sergilenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.