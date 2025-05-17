Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, iki gün içinde arka arkaya yaşanan olaylarla gündeme geldi. Dün, Ali İsmail Korkmaz'ın siluetini duvara çizmeye çalışan öğrencilerle özel güvenlik birimi arasında yaşanan tartışmalar kameralara yansımış, öğrenciler güvenlik görevlilerinin fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü.

Bugün ise başka bir öğrencinin iddiasına göre, aynı güvenlik biriminde görev yapan bir kişi hakkında daha önceki bir taciz iddiası sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili X üzerinden açıklama yapan öğrenci, bu özel güvenlik görevlisinin kendisini iki yıl boyunca sözlü ve gözle taciz ettiğini ifade etti.

Öğrenci, söz konusu tacizi daha önce yetkili birimlere ilettiğini ve güvenlik görevlisinin uzaklaştırıldığını duyduğunu belirterek, aynı kişinin hala Gölbaşı Yerleşkesi’nde çalışmasına tepki gösterdi. Üniversite yönetiminden ya da güvenlik amirliğinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öğrenciler, hem fiziksel şiddet iddiaları hem de cinsel taciz geçmişi olan görevlilerin aktif görevde tutulması konusunda üniversite yönetimini ve güvenlik şirketini açıklama yapmaya çağırdı.