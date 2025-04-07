Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, nisan ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık'ın önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, meclis üyelerinden gelen soru önergeleri okutuldu.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu doğrultusunda yapılan oylama ile Atilla Atalay, Hüseyin Çakmak, Okan Culha, Özgür Tosun ve Tufan Bural belediye encümeni seçildi.

ABB, ASKİ Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğünün 2024 yılı faaliyet raporuna ilişkin başkanlık yazılarının cuma günü yapılacak birleşimde görüşülmesine karar verilen toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğü kadro değişikliği teklifine ve ABB ile Sivas Koyulhisar Belediyesi arasında "kardeş şehir protokolü" düzenlenmesine ilişkin başkanlık yazıları oy birliği kabul edildi.

ABB Meclisi'nde, Pursaklar ilçesi Saray Osmangazi ve Saray Cumhuriyet mahalleleri sınırlarında bulunan Özal Bulvarı üzerindeki isimsiz yaya üst geçidinin "Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Yaya Üst Geçidi", Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi sınırlarında bulunan "1588. Sokak" isminin "Şehit Mehmet Rasih Necef Sokak", Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi ve Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi sınırlarında bulunan "3294. Cadde" isminin "Sarıkamış Şehitleri Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin başkanlık yazıları, İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.