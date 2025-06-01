Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce 'abarth egzoz' kullanımı ile ilgili toplam 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten menedilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımında ayrıca, 22-29 Mayıs tarihleri arasındaki trafik denetimi verilere yer veren Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. (DHA)