Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde St. Petersburg Eifman Balesi "Anna Karenina"yı sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı.

Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.

Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.

"Koreografisiyle insanın ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum"

Etkinlik öncesinde AA muhabirine konuşan koreograf Boris Eifman, bale sanatında dünyada farklı akımların olduğunu belirterek, "Benim tarzım yaklaşık 50 senedir bale dünyasında bir etki bırakmıştır. Bizim ekibimizin kendine ait bir tarzı vardır. Geleneksel Rus tiyatro geleneğini taşıyan bir baledir. Aynı zamanda dünyadaki modern akımların harmanlandığı bir tarzdadır." dedi.

Eifman, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne katılmak için kendi stilinin göstergesi niteliğinde olan "Anna Karenina" ve "Rus Hamlet"i özellikle seçtiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hiçbir temsilde başka tiyatroların temsillerine benzemeyen bir eser sergilemek istedim. Benim tiyatromun özelliği kendine has tarzı olmasıdır. Sadece profesyonel bir icrayı göstermek değil aynı zamanda tüm karakterlerin izleyici üzerinde duygusal bir etki yaratmasıdır. Koreografinin duygularını yansıtarak izleyici etkilemek isterim. En önemlisi de beden dili ve koreografisiyle insanın ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum. O yüzden izleyicilerin bize verdiği isim Rus psikoloji balesidir."

Festival kapsamında sergileyeceği 4 temsilin kapalı gişe olmasını Rus sanatına saygı olarak nitelendiren Eifman, "Türk izleyicilerin Rus sanatına saygısıdır bu. Eifman balesini ne kadar tanıyorlar bilmiyorum ama Rus balesini çok iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Bir konuda çok eminim. İzleyiciler bu temsilleri izledikten sonra Eifman balesini çok iyi hatırlayacaklar. Rus balesi kadar sevecekler." diye konuştu.

Eifman, Türk opera izleyicisinin karşısına en iyi solistleriyle çıkacaklarına dikkati çekerek, Türk ve Rus sanatının geleceğinde başarılı işbirliklerinin olacağından emin olduğunu da dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün bir konuşma yaptı.

Festival kapanışında "Rus Hamlet" sahnelenecek

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran'da St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahneye koyacağı "Rus Hamlet" ile sona erecek.

Rus koreograf Boris Eifman'ın eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

Rus Hamlet'te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri seslendiriliyor.

Eser bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelendi.

Muhabir: Fatih Türkyılmaz