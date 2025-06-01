MKE Ankaragücü tribünlerinin sevilen isimlerinden biri olduğu öğrenilen Metin Ataseven hayatını kaybetti. Ataseven'in vefat ettiği haberi, camiada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ataseven’in vefatı derin bir üzüntüyle duyurulurken, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Ataseven'in cenazesi 1 Haziran (bugün) öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan MKE Ankaragücü ise; "Tribünlerimizden Metin Ataseven’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Defin işlemi bugün öğle namazıyla beraber Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılacaktır." dedi

Ankaragücü taraftarları arasında uzun yıllardır yer alan ve tribün kültürüne katkılarıyla bilinen Metin Ataseven’in vefatı, büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Sonsöz Gazetesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Ankaragücü camiasına sabır diliyoruz.