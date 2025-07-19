Gerçekleştirilen bu başarılı operasyonlarda:

927 kilogram uyuşturucu madde ,

1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1.933 şüpheli gözaltına alındı. İnegöl'de korkutan motosiklet kazası! İçeriği Görüntüle

Operasyonlarda Rekor Katılım

Türkiye genelindeki operasyonlar kapsamında:

3.720 ekip ,

6.130 personel ,

21 hava aracı ,

62 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Konya gibi büyük şehirler de bulunuyor.

“Uyuşturucu ile Mücadele, Yarınlarımızın Meselesidir”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir” sözleriyle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na, İl Emniyet Müdürlüklerine ve görev alan tüm polis ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

72 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

🔻927 Kg Uyuşturucu Madde ile

🔻1 Milyon 296 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik❗

⚠️1.933 şüpheliyi yakaladık❗



Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya,… pic.twitter.com/SHioYhPZVg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 19, 2025