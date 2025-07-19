Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2 buçuk milyon adayın girdiği sınavın sonucunda dereceye giren isimler belli olurken, tercih sürecinin ise 30 Temmuz ile 11 Ağustos arasında yapılacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran'da yapılan ve üniversiteye giriş sınavı olarak nitelendirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sürecinde büyük emek sarf eden adayları, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Üniversiteye yerleşecek adayların eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkeye katkı sağlayacaklarına inandığını ifade eden Ersoy, adaylara tercih döneminde dikkatli olmaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru tercih yapmaları çağrısında bulunurken, yayımlanacak kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye etti.

ŞAMPİYONLAR AÇIKLANDI

2025-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal birinciliğini de kazanan Özyurtseven, iki oturumda da zirvede yer aldı.

Sözel ve eşit ağırlık alanlarının birinciliğini ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat elde etti.

TERCİH SÜRECİ 30 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar, sınav sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr/ web sayfasından öğrenebilecek. Tercih süreci ise 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda yapabilecek.