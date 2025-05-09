Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, dünyaca ünlü eserleri ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak. Festival, 3 Haziran’da Boris Eifman’ın “Rus Hamlet” eseriyle sona erecek.

Festivalde Anna Karenina, Rus Hamlet ve Gılgamış Destanı Sahnelenecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festival programında yer alan önemli yapıtları duyurarak, “Belki de gidip görmekte zorlandığımız ama burada ağırlayacağımız uluslararası yıldızlarımız olacak. Boris Eifman, Anna Karenina ve Rus Hamlet gibi büyük prodüksiyonlar sahneleniyor olacak,” dedi.

Ayrıca, Türk besteci Adnan Saygun’un 100. doğum yılı anısına, onun hem bestelediği hem librettosunu yazdığı “Gılgamış Destanı” ilk kez sahnelenecek. Saygı duruşu niteliğindeki bu yapıt, festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gençler ve Çocuklar da Festivalde Unutulmadı

Festival sadece yetişkinlere değil, gençlere ve çocuklara özel etkinliklerle de zenginleşiyor. “Külkedisi” adlı çocuk balesi özel bir prömiyerle minik sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca sadece AKM değil, Süreyya Operası da festival kapsamında etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Katılım ve Sanatsal Üretim Vurgusu

Sağtürk, festivalin hazırlık sürecinin iki yıl öncesine dayandığını belirterek, “44 yeni prömiyer eserimiz var. Dünya sahnelerinde hiç görülmemiş yapıtları İstanbul’da izlemek mümkün olacak. Bu anlamda festivalimiz yalnızca bir gösteri değil, aynı zamanda büyük bir sanatsal üretim sürecidir” dedi.

Sanatseverler ve Turistler AKM’ye Davetli

Yaklaşık 3 bin 500 kişilik sanatçı ve teknik ekip ile yürütülen festival, hem yerli hem yabancı sanatseverleri ağırlamayı hedefliyor. “Türkiye gerçekten opera ve baleyi sevdi,” diyen Sağtürk, bilet satışlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.