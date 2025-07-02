Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği Genel Başkanı Aygün İlko, Azerbaycan ile Rusya Federasyonu arasında Zengezur Koridoru üzerinden artan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlko, Azerbaycan’ın kararlı adımlarını desteklediklerini belirterek, “Zengezur Koridoru yalnızca bir ulaşım hattı değil, Türk milletinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir vizyondur” dedi.

Açıklamasında, Türk dünyasının birleşmesini hedefleyen bu tarihi projenin bazı küresel güç odaklarını rahatsız ettiğine dikkat çeken İlko, Azerbaycan’a yönelik baskıların da bu yüzden arttığını ifade etti. İlko, bu baskıların karşısında dimdik duran Azerbaycan yönetimini ve halkını yürekten selamladıklarını belirtti.

“Azerbaycan yalnızca kendi toprak bütünlüğünü değil, aynı zamanda Türk milletinin gelecek idealini savunmaktadır” diyen Aygün İlko, şu sözlerle devam etti: “Zengezur Koridoru’nun açılması, bir milletin değil, bir medeniyetin uyanışıdır. Bu hedef, Türkiye'den Orta Asya’ya uzanan büyük Türk coğrafyasının ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonunun anahtarıdır. Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği olarak geçmişte Karabağ’da nasıl bir olduysak, bugün de amasız ve koşulsuz Azerbaycan’ın yanındayız.”

Aygün İlko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararlı duruşunu da takdirle karşıladıklarını belirterek, “Bu kutlu yolda Azerbaycan’ın attığı her adımı destekliyor, Türk dünyasının bu birlik idealine sahip çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru, Nahçıvan ile Azerbaycan’ın batı bölgelerini birbirine bağlamayı hedefleyen stratejik bir ulaşım ve lojistik projesi olarak biliniyor. Aynı zamanda Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında kesintisiz bir kara bağlantısı kurması nedeniyle, Türk dünyası açısından tarihî bir öneme sahip.