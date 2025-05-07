Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te aramızdan ayrılmıştı. Sinema ve televizyon sektöründe Alasya'nın ölümü büyük ses getirmişti. Usta oyuncu Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Aslan Bacanak, Petrol Kralları ve Cennet Mahallesi gibi pekçok projede yer alarak hafızalara kazınmıştı.

Zeki Alasya'nın yer aldığı dizi ve filmleri

Usta oyuncunu yer aldığı projeler şunlar, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Aslan Bacanak, Petrol Kralları, Akasya Durağı, Küçük Ağa, Cennet Mahallesi isimli dizi ve filmlerde oynadı.

Zeki Alasya Kimdir?

Zeki Alasya, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda doğmuş, Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz isimlerinden biridir. Aslen Kıbrıslı olan Alasya, Osmanlı sadrazamlarından Kâmil Paşa'nın yeğenidir. Eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1959 yılında henüz 16 yaşındayken Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tiyatrosunda sahneye adım atmıştır.

Kariyerine tiyatro ile başlayan Alasya, Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra, 1967 yılında Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmuştur. Bu tiyatro, Türkiye'de kabare tarzının öncülerinden biri olmuştur. Ayrıca yönetmenlik de yapan Alasya, "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Petrol Kralları" gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenmiştir. Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015 tarihinde, 72 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da vefat etmiştir.