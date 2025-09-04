TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara Toptancı Hali’ne giderek burada bulunan balıkçılar pazarı esnafını ziyaret etti.

Ziyarette Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası Başkanı Atilla Süslü ve Başkan Vekili Cafer Söylemez’in yanı sıra Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkan Vekili Veysel Yıldız, ilgili esnaf odası yöneticileri ve esnaflarla bir araya gelen Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’daki balıkçılık sektörünün son durumu hakkında bilgi aldı.

Oktay, balıkçılar tarafından kendisine iletilen bütün görüş, öneri ve sorunları dikkatlice dinleyerek notlar aldı. Mevcut sorunların çözümüne yönelik neler yapılabileceğine dair istişarelerde bulundu.

ANKARA’DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BALIK TÜKETİM MİKTARININ ARTIRILMASI VE SAĞLIKLI BESLENME

Balıkçılarla yapılan görüşmede, Ankara’da ortalama kişi başına 2 kg olan balık tüketim miktarının artırılması ve sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla balıkçıların yıl içerisinde halka yönelik faaliyetler yapması ve bu artış hedefinin takip edilmesi konusu ele alındı.

Oktay ayrıca Ankara’daki “sadece sulamaya yönelik barajlarda” suları kirletmeden balık üretiminin yapılması ve bunun artırılmasına yönelik hususu balıkçılarla paylaşarak konuya ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

“HEM BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HEM DE TÜM ANKARALILARIN SOFRALARINA BEREKET GETİREN BİR SEZON OLSUN”

1 Eylül’de ''Vira bismillah'' diyerek açılan yeni av sezonunun hem balıkçıların yüzünü güldüren hem de tüm Ankaralıların sofralarına bereket getiren bir sezon olmasını dileyen Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, esnaftan gelen balık ekmek yeme davetini kabul edip, sofralarına misafir oldu.

Balıkçı esnafının büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Oktay yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretinin ardından balıkçı esnafıyla toplu hatıra fotoğrafı çekilerek halden ayrıldı.