İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün operasyon düzenlendi.
-
Beşiktaş Belediyesi’nde görevli 5 kişi
-
Avcılar Belediyesi’nde görevli 2 kişi
olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
2 Tutuklama Talebi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından:
-
2 şüpheli hakkında “İhaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebi
-
5 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebi
ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Soruşturma Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında yeni gözaltı ve operasyonların gündeme gelebileceği belirtiliyor.