İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün operasyon düzenlendi.

  • Beşiktaş Belediyesi’nde görevli 5 kişi

  • Avcılar Belediyesi’nde görevli 2 kişi
    olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

2 Tutuklama Talebi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından:

  • 2 şüpheli hakkında “İhaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebi

  • 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebi
    ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında yeni gözaltı ve operasyonların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: DHA