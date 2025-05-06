Özel konuşmasında:

"Evladını öldürmüş birinin sana değdi diyor. Bu saldırıyı önceden gelip planlayan beklettik sana saldırttık diyor. Diyor ki partinizden oturun, planımızı bozmaya, hakkınızı aramaya kalkmayın. Bu mektubu yazdılar mı yazdılar Bir cevabınız mı oldu olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız, Cumartesi Van'dayız. Cevabımız budur.

Gazi partisi o mektubu böyle okur kardeşim. Hadi şimdi o evlat katilini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa elini doldur da yolla.

Bu ülkede 36'sı çocuk 76 kişi öldü. Bana Sayın Cumhurbaşkanı telefon açtığında, arkadaşlar gereğini yapacak emin olun dedi.

Benim meselemden önce Kartalkaya'da önce çıkmış olan Bilirkişi raporunu geri çektirenlere, tehdit ettiniz sonra başka bir heyet buldunuz. Sonra o heyetle yola koyuldunuz.

O heyetin ikinci raporunda bakan yok. Ama o sorumlular arasında Kültür ve Turizm Bakanı ve yardımcılar var. Kendisi dünyanın neresinde olursa olsun istifa etmesi gereken birisi.

Kapıda koca koca bakanlık sorumlu demesine rağmen. İlk dakika da ben sorumlu değilim diyen birisi." dedi.

Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin TBMM grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/78WojEe1i0 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 6, 2025