Kaza, saat 21.00 sıralarında Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Peş peşe meydana gelen ve 7 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada İlhami Altuntaş (38) isimli kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhami Altuntaş'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

VALİ KAZA YERİNE GELDİ

Kaza sonrası bölgeye gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada yaralanan vatandaşların Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındığını belirtti. Özkan, kaza yerinden ayrıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.