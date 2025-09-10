Kaza, saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. H.S. (25) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen S.D.'nin kullandığı 16 ADV 498 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe savrularak yola düştü. Kazada motosikletli ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.S., ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü S.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)