Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ve ilgili kanun değişiklikleri, otomobil sektöründe önemli bir fiyat güncellemesini tetikledi. Yeni düzenlemeyle yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillere uygulanan ÖTV matrahları ve oranları yeniden belirlendi.
Hangi Modellerde İndirim Oldu?
ÖTV oranlarının 5 ila 10 puan arasında düşmesiyle birlikte, birçok marka ve modelde gözle görülür fiyat gerilemeleri yaşandı:
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Citroen – C3 Aircross SUV, C4 ve C4X: Yaklaşık %3 düşüş
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Honda – Jazz e:HEV: %3’e yakın düşüş
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Opel – Corsa ve Frontera: %2,8 oranında indirim
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Fiat – Egea Sedan: %5,5’lik düşüş
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Volkswagen – Polo, T-Cross, Taigo: %2,73 ortalama düşüş
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BYD – SEAL U EV: %10,7’lik fiyat avantajı
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Toyota – C-HR Hybrid: %7,4 indirim
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Toyota Corolla Hybrid serisi: %5,5’e varan düşüş
Bazı Modellerde Fiyat Artışı
ÖTV düzenlemesi her model için indirim anlamına gelmedi. Özellikle elektrikli araçlar ve bazı içten yanmalı motorlu otomobillerde fiyat artışları da gözlemlendi. Bu artışlar, yeni matrah yapısının bazı araç gruplarında ÖTV dilimini yukarı çekmesinden kaynaklandı.