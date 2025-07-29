Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ve ilgili kanun değişiklikleri, otomobil sektöründe önemli bir fiyat güncellemesini tetikledi. Yeni düzenlemeyle yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillere uygulanan ÖTV matrahları ve oranları yeniden belirlendi.

Hangi Modellerde İndirim Oldu?

ÖTV oranlarının 5 ila 10 puan arasında düşmesiyle birlikte, birçok marka ve modelde gözle görülür fiyat gerilemeleri yaşandı:

Citroen – C3 Aircross SUV, C4 ve C4X: Yaklaşık %3 düşüş

Honda – Jazz e:HEV: %3’e yakın düşüş Küresel piyasalar karışık seyrediyor İçeriği Görüntüle

Opel – Corsa ve Frontera: %2,8 oranında indirim

Fiat – Egea Sedan: %5,5 ’lik düşüş

Volkswagen – Polo, T-Cross, Taigo: %2,73 ortalama düşüş

BYD – SEAL U EV: %10,7 ’lik fiyat avantajı

Toyota – C-HR Hybrid: %7,4 indirim

Toyota Corolla Hybrid serisi: %5,5’e varan düşüş

Bazı Modellerde Fiyat Artışı

ÖTV düzenlemesi her model için indirim anlamına gelmedi. Özellikle elektrikli araçlar ve bazı içten yanmalı motorlu otomobillerde fiyat artışları da gözlemlendi. Bu artışlar, yeni matrah yapısının bazı araç gruplarında ÖTV dilimini yukarı çekmesinden kaynaklandı.