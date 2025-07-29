Olay, saat 01.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan aldığı İngiliz turistleri Kuşadası’ndaki otele götüren 09 SY 424 plakalı tur midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki araçlara çarparak devrildi.

5 Turist Yaralı, Şoför Gözaltında

Kazada midibüste bulunan 5 İngiliz turist yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından midibüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.