Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. 28 Nisan 2024’te 2’nci Lig’de oynanan Ankaraspor maçında bahis oynadığı gerekçesiyle ceza alan Kaya, şu anda 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Nazillispor’un Denizli İdmanyurdu ile Didim İlçe Stadı’nda oynadığı karşılaşmayı vinç üzerinde izleyerek takıma destek verdi.

Nazillispor’un iç saha maçını oynayacağı stadın kapalı olması nedeniyle Didim’deki stada çıkan Başkan Kaya, stat dışından vinçle maçı takip etti. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken, Başkan Kaya maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Kendi sahamız kapalı olduğu için Didim’de oynadığımız maçta 1 puan aldığımız için sevinçliyiz. Önümüzdeki maçlarda da oyuncularımızın performansıyla taraftarımızı mutlu etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu davranışıyla dikkat çeken Kaya, ceza engeline rağmen takımının yanında olarak 3’üncü Lig’deki mücadeleye desteğini sürdürdü.