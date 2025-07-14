Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs seçim dönemindeki söylemlerini yeniden gündeme taşıdı. Yavaş, hem geçmişteki iddiaları hatırlattı hem de iktidarın etnik vurgular üzerinden yeni bir kimlik siyasetine yöneldiğini öne sürdü.

Seçim vaatleri unutuldu, iddialar karşılıksız kaldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, 2023 genel seçimleri öncesinde iktidar kanadının kendisi hakkında dile getirdiği iddiaları eleştirdi. Özellikle “PKK’lılar sayaç okuyacak” söyleminin hiçbir temele dayanmadığını hatırlatan Yavaş, “Ne oldu o laflar? Bu kadar ağır ithamlarda bulundular, halkı kutuplaştırdılar. Şimdi hiçbiri konuşulmuyor.” dedi.

Yavaş, iktidarın son zamanlardaki konuşmalarında sıkça geçen “Türk, Kürt, Arap” vurgusunu da eleştirerek şöyle konuştu: “Eskiden böyle yapmazlardı. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkes'i, Laz'ı diye tüm halkları anarlardı. Şimdi sadece Türk, Kürt ve Arap vurgusu öne çıkıyor. Bu da belli bir hazırlığın işareti. Yeni bir kimlik tarifine doğru gidiliyor.”

"Kutuplaştırıcı siyaset ülkeye zarar veriyor"

Mansur Yavaş, toplumun geçmişte bu tür ayrıştırıcı politikaların bedelini ağır ödediğini vurguladı. Toplumsal birlik ve barışın ancak adaletli ve samimi bir dil ile mümkün olacağını belirtti. Yavaş, “Halka hizmet yarışının bu kadar kirletilmesi, sadece seçim kazanmak uğruna halkın aklıyla oynamak, demokrasinin ruhuna aykırıdır.” diyerek açıklamasını tamamladı.