SEVGİ GÜLDOĞAN

Ankara Kent Konseyi (AKK) Medya Çalışma Grubu ile Türk İnternet Medya Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zekâ ve Gazetecilik" paneli bugün Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Panelde dijital dönüşümle birlikte değişen medya yapısı, yapay zekânın haber üretimindeki yeri ve gazetecilik mesleğine etkileri masaya yatırıldı.

Panelin öncesinde katılımcıları selamlayarak ‘hoşgeldin’ konuşması yapan Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, gazeteciliğin geldiği mevcut kontayı ve yapay zeka ile gazeteciliğin entegrasyonunu kısaca değerlendirdi. Ankara Kent Konseyi’nin Medya Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında da kısa bilgi veren Şan, panele katılan konuşmacılara teşekkür ederek sözü Ankara Kent Konseyi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı veTürk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’ya bıraktı. Basa da mevcut gazeteciliğin çok hızlı bir şekilde internet medyasına evrildiğini dile getirdi. Basa, teknolojiye ve yapay zekaya her sektörün ayak uydurduğu gibi medyanın da hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirtti.

ERKILIÇ: “YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİNİN HIZI AKILLARI ZORLUYOR”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Medya Çalışma Grubu Sözcüsü ve Pan Haber Genel Yayın Yönetmeni Orhan Kemal Erkılıç, konuşmasında Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın selamlarını iletti. Erkılıç, “Yapay zeka ve teknoloji o kadar hızlı gelişti ki, bazen kendi inandırıcılığını bile yitiriyor” diyerek yapay zekânın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

GÖRGÜLÜ: “YAPAY ZEKA ŞUAN DENETİMSİZ DURUMDA”

Daha sonra Erkılıç’ın panelin açılışını gerçekleştirerek ilk sözü Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü’ye verdi. Görgülü, mesleğe başladığı dönemde analog sistemlerle çalıştıklarını hatırlatarak, teknolojideki dönüşümü bizzat deneyimlediğini söyledi. Eray Görgülü, "Eskiden bir fotoğrafı çektiğimizde sonucu görmek için beklerdik. Şimdi yapay zekâ saniyeler içinde içerik üretebiliyor," dedi. Ancak hızın güveni baltalayabileceğine dikkat çekti: “Yapay zekâ gazetecinin rakibi değil ama denetimsiz kaldığında sahte gerçekler üretebilen bir canavara dönüşebilir.”Görgülü ayrıca televizyon haberciliğinde yapay zekâ ile oluşturulmuş manipüle videoların ayırt edilmesinin güçleştiğini belirterek, “Gerçekleri filtrelemek için artık gözlerimiz yeterli değil,” dedi.

AKKAYA: “YAPAY ZEKÂYI DIŞLAMAMALIYIZ AMA DOĞRU KONUMLANDIRMALIYIZ”

Görgülü’nün ardından söz alan SBA TekMedya Kurucu Takım Lideri Saadet Burcu Akkaya oldu. Son üç yıldır yapay zekâ ve medya ilişkisi üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Akkaya, özellikle algoritmaların kullanıcıya neyin haber olup olmadığını dikte eder hale geldiğini vurguladı: “Artık haberin doğruluğundan çok, algoritmanın onu ne kadar öne çıkardığına bakıyoruz. Bu sistemde gazeteci değil, algoritma başrolde.” Akkaya, Türkiye’de medya kuruluşlarının yapay zekânın etik yönüyle ilgilenmediğini belirterek, "Yapay zekâyı dışlamamalıyız ama doğru konumlandırmalıyız." dedi. Algoritmaların tarafsız olmadığına dikkat çeken Akkaya, veri analizi ve etik gazetecilik arasındaki dengenin yeniden tanımlanması gerektiğini savundu.

KARAKÜLAH: “YAPAY ZEKA HABERİ ÇOK HIZLI VE DONANIMLI YAZABİLİR ANCAK HABERE RUH VEREMEZ”

Son olarak söz alan Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Umut Karakülah ise yapay zekâ çağında gazeteciliğin geldiğini noktayı değerlendirdi. 1995 yılında ekonomi muhabiri olarak başladığı meslek hayatında teknolojinin bu denli belirleyici olmadığına dikkat çeken Karakülah, şunları söyledi: “Yapay zekâ kısa sürede haber yazabilir ama habere ruh veremez. Ruh olmayan haber, bence haber değildir.” Karakülah, internet haberciliği ve geleneksel gazetecilik arasında yaşanan dönüşüme değinerek, algoritmaların artık haberi okuyucunun yerine seçtiğini ve bu durumun medya çeşitliliğini daralttığını ifade etti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panel, soru-cevap bölümünün ardından son buldu. Etkinlik, yapay zekâ ile gazetecilik arasındaki dengeyi yeniden düşünmek isteyenler için önemli bir platform sundu.