Tamer Yiğit, sigarayı bıraktıktan sonra yaşadığı değişimleri şu sözlerle anlattı:

“Artık sabahları baş ağrısıyla değil, enerjiyle uyanıyorum. Merdiven çıkarken nefes nefese kalmıyorum, tat alma duyum geri geldi. En önemlisi, çocuklarım artık üzerimde sigara kokusu almıyor. Hayatım değişti.”

Yiğit, bağımlılıktan kurtulmanın huzurunu hissettiğini ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı desteğin bu süreçte büyük rol oynadığını vurguladı.

Uzman Tavsiyesi: ALO 171 ile İlk Adımı Atın

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Nimet Gök, bağımlılıkla mücadelede uzman desteğinin önemine değinerek şu açıklamayı yaptı:

“Tamer Yiğit, uzman desteği ve güçlü bir kararlılıkla sağlıklı bir yaşama adım attı. Sigara bırakmak isteyen herkese kapımız açık. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz danışma hattı olan ALO 171’i arayarak ilk adımı atabilir.”

Nevşehir Sağlıklı Hayat Merkezi Umut Oluyor

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi, sigara bırakmak isteyen bireyler için ücretsiz danışmanlık, bireysel tedavi planları ve motivasyon desteği sağlıyor. Merkez, her yıl yüzlerce kişiyi sigara bağımlılığından kurtarıyor.