Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin çalışanlar üzerindeki etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Uysal, şirketin yaptığı araştırmalara göre çalışanların yüzde 78'inin uzaktan veya hibrit çalışma modellerini tercih ettiğini belirtti. Bu durum, işverenlerin esnek çalışma modellerine yönelmesinin, çalışanları elde tutma konusunda kritik bir faktör olduğunu ortaya koyuyor.

Esnek Çalışma Modelleri Yükselişte

Pandemi sonrası hız kazanan dijital dönüşümle birlikte, şirketler hem operasyonel maliyetleri azaltmak hem de çalışan memnuniyetini artırmak için hibrit ve uzaktan çalışma yöntemlerini benimsiyor. Bu esnek modeller, büyük şehirlerdeki zaman ve enerji kayıplarını azaltırken, verimliliği de artırıyor.

Uzaktan Çalışma Artık Stratejik Bir Tercih

Uysal, uzaktan çalışmanın yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda çalışanların aidiyet, anlam arayışı ve iş-yaşam dengesi gibi ihtiyaçlarını karşılayan stratejik bir model haline geldiğini vurguladı. Özellikle Z kuşağının beklentilerinin başında gelen esneklik, şirketler için artık kaçınılmaz bir gereklilik.

Araştırmalar Hibrit ve Uzaktan Modeli Destekliyor

ABD merkezli İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği SHRM'nin araştırmasına göre, işe alımda zorluk oranı ofisten çalışan şirketlerde yüzde 83 iken, hibrit modellerde yüzde 76’ya, tamamen uzaktan çalışan şirketlerde ise yüzde 43’e kadar düşüyor. Kariyer.net’in verileri de bu durumu destekliyor.

Dijital Dönüşüm ve Esnek Modeller Şart

Fatih Uysal, şirketlerin yalnızca fiziki ofis ortamlarını değil, aynı zamanda dijital yapıları ve çalışan odaklı esneklik modellerini de dönüştürmeleri gerektiğini belirtti. Stratejik olarak bu dönüşümü gerçekleştiren firmaların yetenekleri elde tutma konusunda daha başarılı olduklarını ifade etti.

Açık İletişim ve Takdir Kültürü Bağlılığı Güçlendiriyor

Kariyer.net'in yürüttüğü araştırmalara göre, çalışan deneyimini artıran, açık iletişim ve takdir kültürünü benimseyen şirketler, çalışan bağlılığını güçlendirmekte önemli avantajlar elde ediyor. Aynı zamanda, esnek çalışma ve iş-yaşam dengesi uygulamaları da bu bağlılığı destekliyor.

Yeni Nesil Çalışanların Önceliği: Güvence ve Anlam

Fatih Uysal, iş gücünün güven duygusu etrafında şekillendiğini belirterek, çalışanların özellikle iş güvencesi, finansal getiriler ve kariyer gelişimi gibi konulara önem verdiğini ifade etti. Z kuşağının ise anlamlı iş ve sosyal fayda sağlayan iş ortamlarını tercih ettiği kaydedildi.

Çalışan Bağlılığı Şirket Performansını Artırıyor

Uysal'ın aktardığı araştırma sonuçlarına göre, çalışan bağlılığını artırmak şirket performansına da doğrudan katkı sağlıyor. Gallup'un 2024 Küresel İş Yeri Raporu'na göre, yüksek bağlılık seviyelerine sahip şirketlerde iş kazaları, devamsızlık ve kalite kusurları ciddi oranda azalırken, karlılık ve çalışan refahı önemli ölçüde artış gösteriyor.

Uzun Vadeli Başarı İçin Duygusal Bağlılık Şart

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, şirketlerin uzun vadeli başarı için sadece motivasyon değil, aynı zamanda çalışanlarının duygusal bağlılıklarını da desteklemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bağlılık yüksek olduğunda çalışanlar şirket hedeflerine daha sıkı bağlanıyor" dedi.