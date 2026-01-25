Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle izleyicinin kalbine dokunan Sahra Şaş, Alem Dergisi’ne verdiği röportajda hem mesleki yolculuğunu hem de dizinin kendisinde yarattığı duygusal etkiyi paylaştı.

“Çok Hafif ve Çok Pozitif Hissediyorum”

30’lu yaşlarına Uzak Şehir ile adım attığını belirten Şaş, bu dönemi bir değişim ve dönüşüm süreci olarak tanımladı. Mardin, Nare ve hikâyenin kendisinde bıraktığı etkiyi net cümlelerle anlatmakta zorlandığını dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an seyrediyorum, algılamaya çalışıyorum. Ama çok hafif, çok pozitif hissediyorum. Pamuk kadar hafif bir hisle bakıyorum her şeye.”

“Bu Hikâyenin Parçası Olmalıyım Dedim”

Projeyi kabul etmesinde yalnızca senaryonun değil, yaratıcı ekibin de büyük payı olduğunu vurgulayan Sahra Şaş, senarist Gülizar Irmak, güvendiği yönetmenler ve yapım ekibiyle yeniden bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu söyledi. Şaş, “Üzerine bir de nefis bir cast eklenince, güven dolu bir maceraya atıldım” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Uzun Zamandır Beklediğim Bir Rol”

Kariyerinde genellikle maskülen karakterleri canlandırdığını ifade eden Şaş, Nare’nin kendisi için çok özel bir yerde durduğunu belirterek, “Uzun zamandır beklediğim bir roldü. Nare’nin bu naif, zarif ve sessiz gücüne ihtiyacım vardı” dedi. Karakterin, içinde bildiği ancak hiç karşılaşmadığı yönleri ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.

“Mardin Dizinin Başrollerinden Biri”

Çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen Uzak Şehir için kentin adeta dizinin başrollerinden biri olduğunu vurgulayan Sahra Şaş, şehrin atmosferinin hikâyeye güçlü bir duygu kattığını söyledi. Güneşin doğuşu ve batışıyla mimari arasındaki bağın büyüleyici olduğunu ifade eden oyuncu, bu atmosferin izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu dile getirdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.