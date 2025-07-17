Norveç Kayak Federasyonu yaptığı açıklamada, Groenvold’un dağ gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldığını ve ardından hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

“Audun Groenvold’un beklenmedik vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.”

Federasyon Başkanı Dyrhaug: “Doldurulması Zor Bir Boşluk Bıraktı”

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug, Groenvold’un Norveç kayak camiası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Alp disiplini ve serbest stil camiası için çok şey ifade eden değerli bir ismi kaybettik. Groenvold, hem sporcu hem de antrenör olarak örnek bir isimdi.”

Spor Kariyerinde İz Bıraktı

Kariyerine Norveç alp disiplini milli takımıyla başlayan Groenvold,

1999’da İspanya’daki Dünya Kupası iniş yarışında 3. oldu.

Daha sonra serbest stil kayak ve kayak kros branşlarına geçti.

2005 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya,

2007’de ise genel kayak kros kupasını kazandı.

En büyük başarısını ise 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda elde ettiği bronz madalya ile taçlandırdı.

Sporculuk kariyerinin ardından Groenvold, Norveç milli takımında antrenörlük yaptı ve spor yorumculuğu görevini üstlendi.