Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3’üncü haftsındaki hafta ikinci maçında Almanya 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla üçüncü galibiyetini aldı. Filenin Efeleri, üçüncü haftadaki üçüncü maçında 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da Brezilya ile karşılaşacak.

Türkiye - Almanya: 3-1

SALON: Chiba Port Arena

HAKEMLER: Phong Toan Nguyen, Tadayoshi Asai

TÜRKİYE: Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Berkay (L) (Vahit Emre, Gökçen)

ALMANYA: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann, Mohwinkel (L) (Tille, Peter, Böhme, Torwie)

SETLER: (29-27, 25-22, 18-25, 30-28)

SÜRE: 1 saat 58 dakika