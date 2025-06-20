Dilek İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu; çalışma arkadaşlarını ve ailelerini korumak için tüm sorumluluğu tek başına omuzlayacağını söylüyor. Haksızlıkları ve hukuksuzlukları adaletin yanında duran milyonlara duyurmaya, milletimizin gözleri önüne sermek için mücadele ediyor. Ama artık ülkemizin geleceği için kaybedecek vakit kalmadı.

Toplumun önde gelenlerine, hukukçulara, demokrasiyi savunan tüm partilere, iş dünyasına, sanatçılara, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerine, her bir vatandaşımıza sesleniyorum: Ülkemizin geleceği için kaybedecek zamanımız yok.

Hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin veremeyiz. Yaratılan adaletsiz düzenle tutuklananları, vicdanlara sığmayan uygulamalarla adeta cezalandırılan aileleri ve geleceği karanlıklara gömülmek istenen çocukları, gençleri yalnız bırakamayız. Tek başımıza kurtulamaz, tek başımıza bu topraklarda refah, mutluluk ve huzurla yaşayamayız. Adaleti de demokrasiyi de korumak hepimizin ortak sorumluluğu.

Şimdi bir arada olmamız, hak ve hukuk için hep birlikte ses çıkarmamız ve demokrasimiz için birlikte mücadele etmemizin zamanı. Evet, kaybedecek zamanımız yok. Hep birlikte ses verelim; yan yana, omuz omuza ülkemizin geleceğini hep beraber savunalım."

“Demokrasi ve Adalet İçin Birlik Zamanı”

Dilek İmamoğlu’nun bu açıklaması, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sürecinde kamuoyunun tepkisini örgütlemek adına önemli bir çağrı olarak değerlendiriliyor. Toplumu hukuksuzluğa karşı ortak mücadeleye davet eden bu çıkış, adalet, demokrasi ve toplumsal dayanışma vurgusuyla geniş yankı uyandırdı.