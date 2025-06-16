Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8’nci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan testi için 75 dakika süre verilirken, ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere dört farklı kitapçık kullanıldı.

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke, Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat, İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem, Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Sertkahya ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın soruları değelendirdi.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 2025 LGS sorularının MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve geçmiş yıllarda yayımlamış olduğu tüm MEB soruları ile uyumlu olduğunun gözlemlendiğini söyledi. Bu yıl da öğrencilerin tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girdiğini belirten Kurt, sorularla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkçe dersinde sorular, geçen yıllara göre zorluk düzeyi daha da yüksek tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkmaktadır. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

“Matematik dersinin sorularının çok basit düzeyde olan altı soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği, varsa görsellerin dikkatle yorumlanması gerektiği göze çarpmaktadır. Tarz olarak matematikte ihtimal barındıran ve birden fazla durumun değerlendirmesini içeren sorulara yer verilmiştir. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi dahil benzerlik göstermektedir, tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular mantığı bu sene soruların çoğunda korunmuş olmakla beraber birkaç soruda kazanım birlikteliği mevcuttur. Örneğin, dönüşüm geometrisi, geometrik cisimlerin açınımı bilgisi de gerektiren şekilde sorulmuştur.

“Fen bilimlerinde ise soruların metinlerinin uzun ve görsellerin yoğun kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Geçen seneye göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

“Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir zorluk düzeyine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu yılki sorular öğrencilerin muhakeme yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Özellikle yorum gerektiren sorular aracılığıyla, öğrencinin yalnızca düşünsel yetkinliği değil, aynı zamanda konuya dair bilgi birikimi de ölçülmeye çalışılmıştır.

“İngilizce dersinde, geleneksel soru türlerine yer verilse de sorular, açık ve anlaşılır bir biçimde sunulmuştur. Bu durum, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Öte yandan sınavda son ünitelerden az sayıda soru sorulması dikkat çekmiştir.”

UĞUR OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI SINAVI DEĞERLENDİRDİ

Uğur Okulları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngizce sorularıyla ilgili bölüm başkanlarının yaptığı değerlendirmeler ise şöyle:

“LGS Türkçe sınav soruları; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır.

“Sınavda eylemsi, cümlenin ögeleri ve yazı türleri ünitelerinden soru sorulmadığı görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda anlam bilgisi sorularına daha da fazla ağırlık verildiği göze çarpmaktadır. Sorularda kullanılan metinlerin uzunluğu dikkat çekmektedir. Görsel sorularda da metin sorularında da çıkarım ve yorum yapma ön planda yer almaktadır. Soruların bir kısmı yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmıştır. Klasik tarzda diyebileceğimiz soru türlerine de yer verilmiştir. Her iki tarzda sorulan sorularda ortak nokta zorluk düzeyinin yüksek olduğu sorulara yer verilmiş olmasıdır. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmıştır. Sınavdaki soruların büyük bir kısmının eleyiciliği yüksek, dikkat gerektiren, bilgiyi kullanabilme ile doğru okumayı ölçen sorulardan oluştuğu görülmektedir.

“LGS matematik sorularının zorluk derecesine göre orta zorluk düzeyindeki soru sayısının fazla olması ile birlikte zor bir sınava daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Sorular içerisinde ihtimal barındıran, birden fazla durumu değerlendirmeye yönelik yorum soruları bulunmaktadır. Geometri soruları tamamen sade geometrik şekiller ile sorulmuştur. Geometriden bağımsız konularda da örneğin birinci dereceden denklemler sorusu veya cebirsel ifadeler konuları gibi konularda da görsel yorumlamanın öne çıktığı bir sınav olmuştur. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Sınavın genelinde denklem yeteneği kuvvetli olan öğrenciler soruların çözümünde daha hızlı ilerlemişlerdir.

“T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularında bilgiyi yorumlayıp çıkarımda bulunmaya yönelik temel bilgi içeren, MEB müfredatı ve sınav kapsamındaki konular dahilinde hazırlanmış sorulardan oluştuğu görülmektedir. Sorular, kavram bilgisine sahip ve onu yorumlayabilen öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte sorulardır. Sınavdaki bir soru ise doğrudan bilgi gerektirmektedir. Diğer sorular ise paragraftan çıkarımda bulunmaya yöneliktir. Bu sınav, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

“Sınavda ‘Madde ve Endüstri, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi’ ünitelerine ağırlık verilmiştir. ‘Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi’ ünitesinden elektrik enerjisinin dönüşümü konusuna ait bir soru bu yıl ilk defa sorulmuştur. ‘DNA ve Genetik Kod’ ünitesinden bu yıl daha az soru gelmiştir. Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz.

“Birçok soruda soru metinlerinin uzun olduğunu görmekteyiz. Bu uzun metinlere ait soruların çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini kullanmaları ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir.

“Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisi de ölçülmüştür. Çevre kirliliği sorusunda olduğu gibi günlük hayatımızdan örneklere yer verilerek güncel konulara da değinilmiştir. Sorularda soru köklerindeki kesinlikle, olabilir gibi ifadelere dikkat edilmesi doğru seçeneğe ulaşılmasında önemlidir. Sınavda basit soruların daha az, orta zorlukta ve öğrencileri zorlayan, çeldiricileri güçlü olan, dikkat edilmesi gereken soruların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Özellikle ısı, elektrik ve basit makine sorularının öğrencileri zorlayacağını söyleyebiliriz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın geçen yıla göre daha zor olduğu görülmektedir.

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularının MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli bir şekilde soru sorulmuştur. Sınavda genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulatan sorulara yer verilmiştir.

“Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl doğrudan bilgiyi ölçen sorular sorulmuştur. Bazı sorular, sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak orta zorluk düzeyindedir. Çoğunlukla dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf sorularına yer verilmiştir. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorular da kullanılmıştır. Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için sınavın önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

“LGS İngilizce sınavı; yapı ve içerik açısından kazanımlarla uyumlu, ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun bir sınav olmuştur. Sorular, öğrencilerin temel dil becerilerini (özellikle dil bilgisi ve kelime bilgisini) ölçmeye odaklanmış; çeldirici yoğunluklu, aşırı detay içeren yapıdan uzak duran doğrudan bilgiyi kullanmaya dayalı bir yaklaşımla sorulmuştur.

“Geleneksel soru türlerine yer verilmiş ancak sorular, açık ve öngörülebilir bir biçimde sunulmuştur. Bu durum, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Öte yandan sınavda son ünitelerden az sayıda soru sorulması dikkat çekmiş; bu dağılım, sınavın yıl geneline yayılan kazanımları öncelediğini ve yüzeysel değil, kalıcı öğrenmeyi hedeflediğini göstermektedir. Genel olarak sınav, adil ve ölçücü yapısıyla öğrencilerin bilgi temelli performanslarını yansıtma niteliği taşımaktadır.”