Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Karaman Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 101 takımdan 506 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, 18 yaş ve 12 yaş genel ile kadınlar kategorilerinde ter döktü.

Şampiyona sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların yanı sıra para ödülleri de takdim edildi. Turnuvanın kazananları şöyle:

18 Yaş Genel Kategorisi

Güzelbahçe Satranç Spor Kulübü Fatma Yılmaz Spor Kulübü Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü

18 Yaş Kadınlar Kategorisi

Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Denizlispor, Amatör Küme Korkusunu Son Haftaya Bıraktı İstiklal Satranç Spor Kulübü

12 Yaş Genel Kategorisi

Fatma Yılmaz Spor Kulübü Güzelbahçe Altyapı Satranç Spor Kulübü Lion Satranç Spor Kulübü

12 Yaş Kadınlar Kategorisi

Satranç İstanbul Spor Kulübü Elbe Satranç Online Eğitim Spor Kulübü Güzelbahçe Altyapı Satranç Spor Kulübü

Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri, genç sporcuların performansından memnuniyet duyduklarını belirtirken, bu tür organizasyonların Türk satrancına büyük katkı sağladığını ifade etti.