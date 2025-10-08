Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceğini belirterek, 'Afrika'yla bu yılın 8 ayında 14,6 milyar dolar ihracat, 7,7 milyar dolar ithalat yapılırken, dış ticaret hacminde artış eğilimi sürüyor. Bu ivmeyle yıl sonunda ticaret hacminin 35 milyar doları aşmasını bekliyoruz.' dedi. Olpak, forum öncesinde AA muhabirine, etkinlik ve kıta ülkeleriyle ekonomik ilişkilere yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin geçen yıl 32,8 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret eden Olpak, 'Bu hacmin oluşmasında ihracat tarafında makineler, demir-çelik, enerji, otomotiv, elektrikli cihazlar, plastikler, gıda ürünleri, özellikle un, pastacılık ürünleri ve yağlar öne çıktı. İthalatta ise enerji, otomotiv, kakao, tarım ürünleri ve madenler dikkat çekiyor.' diye konuştu.

Olpak, söz konusu dönemde ihracatın 21,5 milyar dolar, ithalatın 11,3 milyar dolar olduğu bildirerek, 'Afrika'yla bu yılın 8 ayında 14,6 milyar dolar ihracat, 7,7 milyar dolar ithalat yapılırken, dış ticaret hacminde artış eğilimi sürüyor. Bu ivmeyle yıl sonunda ticaret hacminin 35 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Ancak bu büyümenin özellikle enerji fiyatları, bölgesel siyasi gelişmeler ve lojistik maliyetlerine göre değişkenlik gösterdiğini de söylememiz gerekiyor.' ifadesini kullandı.

- 'Afrika pazarına özel çözümler geliştirilmesi önem taşıyor'

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin gelecek yıldan itibaren ilk etapta 40 milyar dolar seviyesine ulaşmasının hedeflendiğine dikkati çeken Olpak, sonrasında da 50 milyar dolar, ardından 75 milyar dolarlık hedefler belirlendiğini aktardı.

Olpak, söz konusu hedeflere ulaşılması için atılması gereken adımlara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ürün çeşitliliğinin artırılması ve ağırlıklı olarak Mısır, Fas, Cezayir ve Libya gibi birkaç ülke odaklı ihracat yapısının kırılması önem arz ediyor. Bu kıtayla ticaretin artması için lojistik altyapısının, yatırım ve finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi, Afrika pazarına özel çözümler geliştirilmesi büyük önem teşkil ediyor. Öne çıkması beklenen alanlar arasında da yeşil enerji ve altyapı projeleri, tarım ve gıda güvenliği, sağlık teknolojileri, dijitalleşme, tekstil ve inşaat-müteahhitlik yer alıyor.'

- 'Türk ürünlerinin Afrika iç pazarında daha rekabetçi hale gelmesini hedefliyoruz'

Türkiye'nin, Afrika ile ilişkilerini 'kazan-kazan' ilkesi üzerine inşa ettiğine işaret eden Olpak, 'Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' ile bazı başlıkların öne çıktığını söyledi.

Olpak, bu stratejiyle, karşılıklı üst düzey ziyaret sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Afrika pazarına yönelik ürün çeşitliliği ve ihracat destekleri ile ticari, ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmalarının sayısının artırılması önem taşıyor. Türk Eximbank finansman imkanlarının genişletilmesi, serbest ticaret ile yatırım teşvik anlaşmalarının öne çıkması, savunma sanayimizin tanıtılması, kıtada müteahhitlik hizmetlerine girişilmesi, Afrikalı öğrencilere verilen bursların sayısının ve miktarının artırılması başlıkları da gündemimizde öne çıkıyor. Bu strateji, Türkiye'nin kıta genelinde sadece Kuzey Afrika'ya değil, Sahraaltı Afrika ülkelerine de daha güçlü açılım yapmasına katkı sağlıyor. Ayrıca lojistik merkezleri ve yerel üretim ortaklıkları aracılığıyla Türk ürünlerinin Afrika iç pazarında daha rekabetçi hale gelmesini hedefliyoruz.'

- 'Foruma 4 binden fazla iş insanın katılması bekleniyor'

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK'in organizasyonuyla bu yıl 5. kez düzenlenecek Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun 16-17 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini kaydeden Olpak, 'Foruma, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımını bekliyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılmasını beklediğimiz foruma, Afrika ülkelerinden üst düzey katılımların da olacağını öngörüyoruz.' diye konuştu.

Forumun ana temasının 'Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak' olarak belirlendiğini aktaran Olpak, 'Burada öncelikli sektörler arasında tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayisi ve dijital teknolojiler olacak. Forumun iki gününde de paneller, G2B ve B2B iş görüşmeleri eş zamanlı gerçekleşecek. Foruma Afrika'da tüm ülkelerden ve Türkiye'den 4 binden fazla iş insanının katılması bekleniyor.' değerlendirmesinde bulundu.